Kultura je temeljna civilizacijska vrednota

Danes najbrž nihče ne dvomi, da živimo čas velikih sprememb. In da se te spremembe v veliki meri in na večini področij izmikajo dosedanjim mehanizmom nadzora. Ni jih namreč mogoče nadzirati in usmerjati niti z obveščevalnimi službami, policijo in vojsko niti z denarjem. Tega se tako imenovane elite in njihovi centri moči sicer lotevajo tudi s pridobivanjem podatkov in nadzorom preko računalniških omrežij, vendar pa niti pri tem ni mogoče govoriti o kakršnikoli zanesljivosti.