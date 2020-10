Tatjana Lejko Zupanc o tem, da za stigmatizacijo kužnih ljudi s covidom-19 ni kriva vlada

“Pri aidsu vlada nikoli ni komunicirala, pa je kljub temu stigmatiziran, enako tudi kakšna druga bolezen. Če berete zgodovinske knjige, kužni ljudje so bili vedno stigmatizirani. To je del neke klime in ne verjamem, da je to zakrivila prav vlada. Komunicirali smo vsi, vladni, nevladni, politični, nepolitični....”