Diplomatska akademija v letu, ko diplomacija umira

Pravijo, da gre v tretje rado. Po Thalerjevem in Ruplovem poskusu v letih 1996 in 2003, da vzpostavita diplomatsko akademijo, ki bi, prva v okviru ljubljanske Fakultete za družbene vede, druga v okviru portoroške Pravne fakultete, skrbeli za strokovno usposabljanje ter rast slovenskih diplomatov, ter kasnejši pobudi Petra Toša, predsednika Kluba nekdanjih slovenskih veleposlanikov, je zunanjemu ministru dr. Logarju zdaj to vendarle uspelo. Septembra je začela na slovenskem zunanjem ministrstvu z delom diplomatska akademija.