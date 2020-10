»Gre za pomembno odločitev. Mislim, da ima gospod Jazbec glede na svoje reference kot bivši guverner centralne banke dobre možnosti. Tak je tudi moj občutek po pogovorih včeraj in danes tukaj. Je pa seveda tudi protikandidat močan in bomo videli, kakšna bo odločitev,« je dejal Janša.

Finančni ministri držav v območju evra bodo v ponedeljek predvidoma odločili, ali bo novi član izvršilnega odbora ECB Jazbec, direktor v enotnem odboru za reševanje v okviru bančne unije, ali Nizozemec Frank Elderson, izvršni direktor za nadzor v nizozemski centralni banki.

Eden od njiju bo v šestčlanskem odboru nasledil Luksemburžana Yvesa Merscha. Položaj se izprazni 14. decembra. Za podporo mora kandidat zbrati glasove najmanj 14 od 19 držav, ki predstavljajo najmanj 65 odstotkov prebivalstva območja evra. Teži se h konsenzu. Novega člana po priporočilu Sveta EU ter posvetovanju z Evropskim parlamentom in ECB na koncu imenujejo voditelji članic EU.

V pričakovanju izbire novega člana je slišati kritike v povezavi s spolno uravnoteženostjo na vodilnih položajih v ECB. Banka je bila v preteklosti že večkrat tarča kritik, da je preveč moški klub. V Bruslju v odzivu na te kritike izpostavljajo, da jemljejo spolno uravnoteženost zelo resno in da sta nenazadnje v primeru dveh od minulih treh imenovanj položaja dobili ženski, pri čemer je bil eden od njiju celo predsedniški.

Za položaj že kandidiral Mitja Gaspari

Izvršilni odbor ECB, ki ga sestavljajo predsednik, podpredsednik in štirje člani, je odgovoren za dnevne posle osrednje denarne ustanove evrskega območja, uresničevanje denarne politike območja skupne valute in pripravo srečanj sveta ECB. Svet ECB pa sestavlja šest članov izvršilnega odbora in guvernerji nacionalnih centralnih bank članic območja evra.

Člani izvršilnega odbora so trenutno predsednica ECB, Francozinja Christine Lagarde, podpredsednik, Španec Luis de Guindos, Irec Philip Lane, Luksemburžan Yves Mersch, Italijan Fabio Panetta in Nemka Isabel Schnabel.

Za položaj, ki ga je leta 2012 zasedel Mersch, se je sicer tedaj potegoval tudi bivši slovenski minister Mitja Gaspari, poleg Španca Antonia Sainza de Vicune. Jazbec tako ni prvi slovenski kandidat za ta položaj. Bi pa bil v primeru izvolitve prvi član v izvršilnem odboru ECB iz Slovenije.