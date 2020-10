#intervju Olga Voglauer, predsednica koroške stranke Zelenih: Ne bojim se ničesar. Strah je zelo slab spremljevalec.

Olga Voglauer je koroška Slovenka, ki je bila na zadnjih avstrijskih volitvah kot članica Zelenih izvoljena v parlament. Zeleni, ki so bili že skoraj pozabljena stranka, so se znašli v pogajanjih za oblikovanje vladne koalicije z Ljudsko stranko Sebastiana Kurza. Napredna in konservativna stranka sta skupaj oblikovali vlado.