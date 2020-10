Goran Vojnović: Mesto, ki ga nikoli ne bo

Ko sem pred dnevi v časopisu zagledal oglasa za luksuzna stanovanja v stanovanjsko-poslovnem kompleksu Šumi in v stanovanjski stavbi, ki bo zrasla na mestu nekdanjega Kolizeja, me je preplavil močan občutek poraženosti. Zgodba je končana in mi smo izgubili, sem si mislil. Ljubljana in Ljubljančani smo izgubili in v tistem trenutku me ni zanimalo, kdo je zmagal. Strmel sem v ti neizraziti, v ničemer izjemni stavbi in zdelo se mi je, da sem ju že nekje videl, da sem se mimo njiju že sprehodil v nekem drugem mestu. Ali v predmestju nekega drugega mesta. Le da tam, v tistem predmestju nekega drugega mesta, zaradi njiju niso ničesar vrednega porušili. Ker zaradi takšnih stavb v drugih mestih ne rušijo svojih kolizejev in šumijev. Vsaj ne v takšnih mestih, v katerih bi hotel živeti.