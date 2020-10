Gospodarsko okrevanje v EU kot tvegana igra

Da bi pomagali državam članicam, katerih gospodarstvo je prizadeto zaradi pandemije, so se voditelji Evropske unije julija dogovorili, da si bodo izposodili 750 milijard evrov, s katerimi bodo financirali 390 milijard evrov nepovratnih sredstev in 360 milijard evrov posojil, oboje za države članice. Program gospodarskega okrevanja, ki se imenuje EU naslednje generacije (Next Generation EU), je bil povsem primerno sprejet s hvalospevi kot velik preboj naprej: nikoli pred tem si Evropska unija ni izposodila denarja za to, da bi financirala izdatke, še manj pa za to, da bi denar dobile države članice.