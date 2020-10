Problem je kvaliteta slovenskega parlamenta, ne kvantiteta

V krogih ustavnih pravnikov in politologov že dalj časa ugotavljajo, da 90-članski državni zbor ni optimalen, poslanci so namreč preobremenjeni, zakonodaja pa zato prevečkrat pomanjkljiva in neustrezna. Zato po tihem predlagajo, da bi povečali število poslancev, in ne zmanjšali, kar so nazadnje storili v Italiji, pred leti na Madžarskem, v Franciji pa to še snujejo. A preden bi se tega lotili, bi bilo bolj smiselno razmišljati o ukrepih za dvig kakovosti dela v poslanskih klopeh.