Zakaj? Knjiga govori o spolnem življenju mladih, o temi, o kateri v tej afriški državi ne govorijo ne v šoli ne doma. »Rada bi pomagala dekletom, da bi sprejemale prave odločitve, naša družba jim pri tem vsekakor ne pomaga. Govoriti o seksu je v naši družbi še vedno velik tabu, zato v knjigi govorim o marsičem, kar se v naši družbi razume kot nespodobno, in dekletom govorim v njihovem jeziku, tako, kot se pogovarjajo med seboj, s svojimi prijateljicami,« pojasnjuje Eunice Naffie Mustapha. Da so posledice nepravih odločitev za marsikatero mladoletno dekle v njeni domovini hudo breme, kažejo številke. Sierra Leone ima v svetovnem merilu največji delež nosečnosti pri mladoletnicah. Raziskava Unicefa je leta 2015 razkrila, da pred polnoletnostjo zanosijo kar tri od desetih deklet, kar 40 odstotkov vseh žensk v tej državi se poroči pred svojim 18 letom. Da bo epidemija ta problem še povečala, opozarjajo pri nevladni organizaciji Save the Children, ki na podlagi nedavno izvedene študije napoveduje, da bodo ukrepi proti širitvi virusa do konca leta »povzročili« dodatnih 23.000 mladoletnih nosečnosti. Eden poglavitnih razlogov je zaprtje šol od sredine marca. Ko so jih nazadnje zaprli leta 2014 ob izbruhu epidemije ebole, je število mladoletnih nosečnic naraslo za 65 odstotkov. Šola namreč v tej afriški državi ne pomeni le ustanove, v kateri se otroci izobražujejo, za mlada dekleta pomeni tudi prostor, v katerem lahko varno preživijo velik del dneva.