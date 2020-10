Uradna razlaga mehiškega državnega tožilstva, ki je preiskovalo primer, je bila, da so korumpirani lokalni policisti študente predali članom narkokartela Guerreros Unidos, ki naj bi jih ubili in zažgali na bližnjem smetišču Colula. Šest let po tej noči so mehiške oblasti izdale zaporne naloge za številne policiste in pripadnike vojaških sil, ki naj bi bili soudeleženi pri umoru pogrešanih. Mehiški predsednik Andrés Manuel López Obrador je novico o sodnem nalogu za priprtje omenjenih sporočil na tiskovni konferenci, na kateri so bili prisotni tudi starši pogrešanih. Ti so ves čas trdili, da sta bili v ugrabitev pogrešanih vpleteni tako policija kot tudi vojska. A kaj se je v tisti noči v resnici dogajalo in kaj je ozadje ugrabitve večinoma še mladoletnih študentov, starši še danes ne vedo. Uradno poročilo tožilstva trdi, da se je lokalna policija zoperstavila študentom, ki so si »izposodili« pet javnih avtobusov, da bi odšli na proteste v glavno mesto. »Izposoja« avtobusov je menda dokaj pogosta praksa, ki jo lokalna policija in podjetja za javni prevoz večinoma tolerirajo. Lokalni policisti, ki so študente prestregli v bližini mesta Iguala v mehiški državi Guerrero, naj bi delovali po naročilu župana tega mesta, Joséja Luisa Abarce Velázqueza, ter njegove žene Maríe de los Ángeles Pineda Villa, katere družina je del omenjenega kartela. Vendar so neodvisni preiskovalci podvomili o uradni verziji, preiskovalna novinarka Anabel Hernández pa trdi, da sta dva od avtobusov prevažala večjo količino heroina, česar študentje niso vedeli, a so kot priče postali »kolateralna škoda« vojn med mamilarskimi karteli.