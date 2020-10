»Miha Zajc bo izpustil oktobrske tekme slovenske nogometne reprezentance. Reprezentant je namreč med nogometaši italijanske Genoe, ki so pozitivni na covid-19. Zajc znakov okužbe ne kaže in se počuti dobro, predvidoma pa bo naslednjih štirinajst dni preživel v izolaciji,« so na družbenih omrežjih zapisali pri NZS.