V tistem času je rodila drugega otroka in ko ji je mož povedal, da hoče v Sirijo, da se bo boril za Islamsko državo, je bila že tretjič noseča. Sedem mesecev po porodu je Omaima A. s tremi otroki zapustila Nemčijo in odšla v Rako, neuradno prestolnico ozemlja, ki ga je v Siriji zasedla Islamska država. Nadela si je burko in svojo najstarejšo hči poslala v šolo, ki jo je ustanovila Islamska država. Ta ji je za pomoč v gospodinjstvu dodelila 13-letno jezidsko sužnjo. Šest tednov po njenem prihodu v Sirijo je njen mož padel v letalskem napadu na Kobane in Omaima A. je postala vdova mučenika. Islamska država ji je plačala 1000 dolarjev in še 310 dolarjev za otroke, ki jih je zapustil. Kmalu zatem je izpolnila željo svojega pokojnega moža, sledila islamskemu običaju in se poročila z njegovim najboljšim prijateljem Denisom Cuspertom. Pod umetniškim imenom Deso Dogg je bil Cuspert srednje uspešen gangsta raper iz Berlina, ki je postal džihadist in borec Islamske države. Ta ga je natisnila na posterje in z njim nemško govoreče pristaše vabila v svoje vrste. Konec leta 2015 je bila Omaima spet noseča, v zvezi s Cuspertom pa je že močno škripalo. Omaima A. je hotela domov v Hamburg. V Turčiji je sedla na letalo in se vrnila v Nemčijo. Čez približno leto in pol je Islamska država sporočila, da je padel tudi njen drugi mož. Omaima A. je v Hamburgu začela novo življenje, daleč od vojne, Islamske države in muslimanske vere, trdi na sodnem procesu, ki se te dni izteka. Čeprav je tajna služba zaznala njeno vrnitev, jo je le opazovala, vse dotlej, dokler je ni »odkrila« novinarka televizijske postaje Al Aan s sedežem v Dubaju, ki ji je bila posredovana številka Omaiminega mobilnega telefona z mnogimi fotografijami in videoposnetki, na katerih je dokumentirana njena pot do Islamske države in njenega terorja.