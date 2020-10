Februarja bo minilo devet let, odkar sta ob glavni cesti Domžale–Kamnik okno svoje okrepčevalnice s hitro prehrano odprla brata Evzal in Nimet Dželadini. Nekoč obetavna mlada nogometaša pri ljubljanski Olimpiji se začetkov spominjata predvsem po trdem delu. »Vsak cent od prodanega kebaba in jufke smo vložili v teraso, nato še v streho,« je v pogovoru povedal Evzal Dželadini in dodal, da za zgodbo Dželo kebaba od samega začetka stojita tudi njun oče in sestrin mož.

Bratov Dželo, kot jima pravijo redne stranke, se tudi afera s spornim poljskim mesom februarja lani ni dotaknila. »Redne stranke poznajo našo kakovost. Meso kupujemo v Nemčiji in strankam zagotovimo le najboljše,« je povedal starejši brat, medtem ko je mlajši Nimet med pogovorom večkrat skočil pomagat v okrepčevalnico, saj so stranke redno prihajale. Predvsem v večernih urah in konec tedna nastane precej dolga vrsta, v njej pa so najrazličnejši ljudje, od poslovnežev v kravatah do mladine.

Covid ju je izstrelil v tiktok

Kljub omejitvam v času epidemije okrepčevalnice nista zaprla. »Zaprti smo bili le deset dni, da smo vse dezinficirali, nato pa bili ves čas odpri, hrano smo tudi vozili na dom. Izpeljali smo tudi nekaj dobrodelnih dostav,« povesta brata in dodata, da se je takrat, predvsem zaradi dolgčasa, rodila ideja, da posnameta video in ga objavita na platformi tiktok. »Izkazalo se je, da je več kot 70 odstotkov najinih sledilcev predvsem otrok, ki naju redno nagovarjajo. Posnetki so pristni in spontani,« pristavi mlajši brat. Sledilci so kmalu začeli spraševati po novih vsebinah, želeli so, da se posname priprava hrane.

Danes imata brata Dželo več kot 150.000 sledilcev. Avgusta letos sta združila moči tudi s Steffaniem, enim izmed članov slovenske skupine Game over, in izdala novo pesem – Dželoo song, ki je postala neke vrsta himna okrepčevalnice. »Z bratom nisva pevca, vendar ima Nimet dober glas,« zaupa starejši Dželo in doda, da sta v projekt stopila predvsem zaradi sporočilnosti pesmi: »Naš moto je pozitiva, veliko plešemo, pojemo, se zabavamo, predvsem pa drug drugega izzivamo.«