"Osredotočamo se na Huawei, ampak na splošno kitajske investicije niso zasebne, ker jih subvencionira država. Zato to niso transparentne, svobodne poslovne transakcije kot drugod po svetu, ampak se izvajajo v izključno korist njihovega varnostnega aparata," je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejal Pompeo.

Dodal je, da gre za "plenilska dejanja", ki jih nobena država ne more in ne sme dovoliti. "Kitajska komunistična partija je za temi tveganji in grožnjami," je še poudaril in pozval k skupnemu ukrepanju EU in ZDA.

Pompeo je bil ta teden na obisku v Grčiji ter v Italiji in Vatikanu, danes pa se mudi na Hrvaškem.

Huawei, ki med drugim proizvaja opremo za mobilna omrežja 5G, je že dlje časa na udaru ZDA, ki družbi očitajo, da kitajski vladi omogoča vohunjenje, in so avgusta sprejele dodatne sankcije proti podjetju, s katerimi so mu dodatno omejile dostop do računalniških čipov in drugih tehnologij.

ZDA so z nekaterimi evropskimi državami, med njimi s Slovenijo, podpisale skupno izjavo o varnosti omrežij 5G, ki opredeljuje več varnostnih pogojev pri vzpostavljanju telekomunikacijskega omrežja prihodnje generacije, predvsem da je treba natančno preveriti ponudnike in njihove dobavitelje ter zagotoviti spoštovanje intelektualne lastnine.

Kot je avgusta ob podpisu izjave v Sloveniji dejal Pompeo, je namen izjave v tem, da pri gradnji teh omrežij ne bi mogla sodelovati podjetja, ki "niso vredna zaupanja". Čeprav izjava o tem ne govori izrecno, naj bi bila uperjena predvsem proti Huaweiju. Ta je večkrat zavrnil očitke o omogočanju vohunjenja in zagotovil, da spoštujejo vse standarde na področju kibernetske varnosti in ne predstavljajo grožnje.