Štirje kandidati za predsednika AZS

Roman Dobnikar, Peter Kukovica, Klemen Boštjančič in Stojan Nikolič so potrdili, da so vložili kandidature za predsednika Atletske zveze Slovenije. Dobnikar je sedanji predsednik, na tem mestu je bil tudi že Kukovica, preostala kandidata sta nova v atletskih krogih, vsi štirje pa so na vidnih mestih v gospodarstvu.