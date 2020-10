Novi protokol veleva, da pravila obveljajo kot doslej, z izjemo, kadar gre za obvezno obdobje karantene ali samoosamitve vsaj za pet dni na lokaciji kluba ali pri prihodu na kraj igranja tekem.

Kot je Fifa sporočila vsem svojim 211 članicam, se lahko po novem klubi tudi odločijo, da igralcev ne bodo pustili na reprezentančno akcijo, če velja "omejitev potovanj v ali pa nazaj s posamezne lokacije tekme", ali pa če obstaja "posebna izjema pristojnih oblasti glede tega, pa je igralci niso bili deležni".

Že pred zadnjimi mednarodnimi tekmami septembra je Fifa omilila obveznosti klubov pri izdaji dovoljenja nogometašem, da se pridružijo reprezentančnim akcijam, če tekme potekajo na rizičnih območjih.

Klubi so upali, da bo Fifa tudi pred oktobrskimi tekmami začasno posegla po tem ukrepu, še posebej glede na povečanje okužb s covidom-19 po svetu in dejstva, da vse več držav velja za visoko rizična območja.

Direktor nemške bundeslige (DFL) Christian Seifert je ob tem za nemško tiskovno agencijo Dpa dejal, da "si želi, da bi bil položaj drugačen", ko je govoril o mednarodnih tekmah in "brutalnem koledarju" za sezono.

"Nacionalne nogometne zveze imajo sponzorje in partnerje, ki so pomemben del zaslužka. Še posebej to velja za manjše nogometne zveze v Evropi," je dejal Seifert.