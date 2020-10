To je do zdaj najvišje dnevno potrjeno število okužb. Skupno so doslej našteli 6103 okužbe, trenutno jih je aktivnih 1908. Bolnišnično zdravljenje je v četrtek potrebovalo 86 bolnikov s covidom-19, dva sta umrla.

Kacin: V torek je število okuženih prvič preseglo 200. Vsi razpoložljivi epidemiologi so angažirani, poskušajo najti čim več oseb, ki so bile z okuženimi v neposrednih stikih. Popoldan bodo podali izjavo o trenutnem epidemiološkem stanju v državi. Indikator, ki jih najbolj skrbi, je delež pozitivnih testov na dnevni ravni. V zadnjem tednu je znašal 6 odstotkov, v soboto je dosegel celo 8,24, danes pa 7.25 odstotka. Če bo šlo tako naprej, bomo hitro dosegli enako število hospitaliziranih, kot smo jih imeli na vrhuncu epidemije spomladi.



Več na vladni tiskovni konferenci z vladnim govorcem Jelkom Kacinom in ministrom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janezom Ciglerjem Kraljem.