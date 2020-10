Oktobrsko presenečenje – virus v Ovalni pisarni

New York Times je v teh dneh objavil nekaj podrobnosti o tem, kako se je pred okužbo z novim koronavirusom zaščitil ruski predsednik Vladimir Putin. Kdor se hoče osebno sestati z njim, mora prej v dvotedensko karanteno. In samo ena oseba se je od aprila naprej z njim osebno srečala več kot enkrat. Kdor vendarle pride do predsednikove rezidence zunaj Moskve, kjer biva v »mehurčku«, mora skozi poseben tunel, kjer avtomatika obiskovalca poškropi z dezinfekcijskimi sredstvi.