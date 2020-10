Teden mode v Ljubljani je močno zaznamoval duh časa. Kot pravi Den Baruca, član produkcijske ekipe tedna mode v Ljubljani (LJFW), je bil v začetku poln negotovosti, previdnosti, hkrati pa tudi zavedanja, da je v novi realnosti pač treba ustvariti nove forme komuniciranja in nove oblike predstavitev, saj življenja ne moremo kar zamrzniti. LJFW se je s tovrstnimi alternativnimi oblikami predstavitev kolekcij v preteklosti že soočal. Novembra 2015 so z ekipo recimo izvedli povsem digitalno edicijo, s predstavitvami kolekcij izključno po videu, temu je sledil manjši showroom. Tako kot drugod po svetu bodo letos predstavljali kolekcije na takšne načine, da neprestano spreminjanje restrikcij nanje v večji meri in še vse do 10. oktobra, ko naj bi se LJFW končal, ne bo imelo vpliva.

Zapuščene izložbe podhoda Ajdovščina Deset dni modnega dogajanja bo potekalo na več lokacijah, kolekcije oblikovalcev pa bodo predstavili na različne interaktivne načine. A kot je dejal Baruca, so letos za razgibane predstavitve iskali lokacijo, ki bi bila dostopna in privlačna, vseeno pa »posebna« v slogu. »Zapuščene izložbe podhoda Ajdovščina pod Slovensko cesto smo oživili z različnimi kreativnimi vsebinami. Oblikovalci imajo zaradi specifičnosti prostora še več svobode, kako bodo svojo zgodbo predstavili. Ustvarili smo preplet različnih predstavitev kolekcij, ki se bodo vsak dan menjale. Oblikovalci se bodo lahko izrazili čisto po svoje – nekateri bolj osebno, morda bolj umetniško, drugi udarno, ironično, inovativno,« je povedal in poudaril, da so prav ob strogem upoštevanju navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje ustvarili dogajanje, kjer si bodo obiskovalci in mimoidoči lahko ogledali kolekcije, razstave in modne performanse od blizu, vendar varno, saj bodo nastopajoči od obiskovalcev ločeni z izložbenim steklom. Temu primerno so termini predstavitev kolekcij v obliki razstav definirani z idejo, da obiskovalce porazdelijo v 24-urni interval in tako ne ustvarjajo množičnega zbiranja ljudi. »Dogajanje v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO) bo bolj podobno ustaljeni formi klasične modne revije, vendar bomo tokrat gostili veliko manj gledalcev. Vse kolekcije bomo zato dodatno predstavljali tudi digitalno po že znanih družbenih omrežjih.«

Pomembna je interakcija v živo Seveda pa za ekipo tovrstno predstavljanje modnih smernic pri nas ni nekaj novega. Kot pravi sogovornik, je ta vidik le dodaten modul ob že tako kompleksni organizaciji, ki so se ga že posluževali, v določenih edicijah bolj, v drugih manj. Največji izziv jim letos predstavlja angažiranje obiskovalcev, da se skozi podhod sprehodijo večkrat v tednu, saj se bodo vsebine menjale. »Digitalno verjamem, da jih bomo že dosegli tako ali drugače. Veliko bolj pomembna pa se nam zdi interakcija v živo. V izložbah bo tako mogoče ob različnih urah v dnevu doživeti tudi tisto 'zaodrje', o katerem se velikokrat sprašujejo obiskovalci modnih revij.« Tako bosta vse do 10. oktobra, ko bo potekal teden mode pri nas, najbolj ažurna profila, ki bosta seveda ves čas dostopna vsem, instagram in facebook profil LJFW. Tam bodo prek videozgodb in fotografij prenašali vse aktualno dogajanje. »Ogled slednjega bo možen tudi na velikih oglasnih zaslonih Digital Europlakata na Slovenski cesti ter na naši prenovljeni spletni strani ljfw.org. Tako si bodo dogajanje lahko ogledali vsi, ki zaradi omejitev NIJZ letos revij ne bodo mogli spremljati v živo.« Pomembno pa je poudariti tudi, da si bo mogoče letos brez vabila in z varne razdalje v živo ogledati kar dve tretjini programa na LJFW. V enem sprehodu skozi središče Ljubljane (podhod Ajdovščina) se bo mogoče naužiti sveže modne inspiracije. »Letos pa smo partnerstvo sklenili tudi z RTV Slovenija, ki bo v času LJFW izseke predstavitev kolekcij vključila v svojo oddajo Videotrak.« Tudi letos je organizator v svoj program vključil tesno sodelovanje z Muzejem za arhitekturo in oblikovanje, kjer bodo potekale tako imenovane hibridne okrogle mize. »Pogovore z gosti bomo imeli v živo, določene pa bomo gostili digitalno. Število obiskovalcev je omejeno, na spletni strani si lahko rezervirate mesto (www.ljfw.org/okrogla-miza). Poskrbeli bomo tudi, da bodo lahko posamezniki, ki bodo pogovor spremljali prek streama, imeli možnost interakcije prek facebooka in instagrama,« je razložil Baruca.