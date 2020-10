Izrael in Libanon sta pod taktirko Združenih držav dosegla dogovor o prvih pogovorih o sporni meji na morju po tridesetih letih. V Washingtonu so dejali, da gre za »zgodovinski dogovor«, predstavlja pa naslednji preboj v odnosih med Izraelom in bližnjevzhodnimi državami pod pokroviteljstvom administracije predsednika Donalda Trumpa.

Izrael in Libanon sta tehnično še vedno v vojni, in sicer vse od arabsko-izraelske vojne leta 1948, kasneje pa sta se spopadla še nekajkrat. Zdajšnji pogajalski preboj se je zgodil v času, ko je Libanon v zelo slabem gospodarskem položaju, ki ga je še poglobila silovita avgustovska eksplozija v Bejrutu, povzročila pa je še politično krizo v že tako ali tako sektaško vodeni in korupcijsko problematični državi. Dogovor je bil dosežen potem, ko so ZDA uvedle sankcije proti več predstavnikom Libanona zaradi povezav s Hezbolahom, ki je pod vplivom Irana. Izraelski časniki tudi poročajo, da dogovor z Izraelom verjetno ne bi bil mogoč brez vsaj tihega pristanka samega Hezbolaha.

Ameriški zunanji minister Mike Pompeo je dejal, da je dogovor rezultat treh let intenzivnih diplomatskih prizadevanj njegove države. Pred tem so ZDA dosegle sporazuma o diplomatskih odnosih med Izraelom in Bahrajnom ter Združenimi arabskimi emirati, ki so ju podpisali pred dvema tednoma. Dogovor Izraela in Libanona sicer ni na tej ravni, saj se z njim pogovori šele začenjajo, predvidoma 14. oktobra.