Minister za zdravje Tomaž Gantar namreč ni dal soglasja k imenovanju Roberta Cuglja, ki ga je svet zavoda za generalnega direktorja onkološkega inštituta imenoval 4. junija. Svet inštituta je zato objavil nov razpis, ker pa je direktorici Zlati Štiblar Kisić potekel mandat, je vodenje začasno prevzela Uštarjeva, dosedanja vodja službe za kakovost na inštitutu.

Cugelj je sicer pred nekaj meseci dobil nov mandat na čelu Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta (URI) Soča. Kot so na ministrstvu pojasnili julija, soglasja k njegovemu imenovanju na onkološkem inštitutu niso dali, ker je po njihovi oceni "Cugelj uspešen direktor URI Soča, zato bi želeli, da nadaljuje z vodenjem te institucije in vzdržuje njeno dobro poslovanje".

Člani sveta so se danes seznanili tudi z vse večjo prostorsko stisko, s katero se onkološki inštitut sooča že vrsto let. "Huda prostorska stiska se je v času epidemije covida-19 še poglobila, zato so člani sveta podprli prizadevanja inštituta, da nadaljuje z aktivnostmi za pridobitev novih prostorov," so zapisali v sporočilu za javnost.

Inštitut ima zaradi epidemije covida-19 povečane stroške, predvsem zaradi nabave zaščitne opreme in razkužil, testiranj na okužbo z novim koronavirus in ostalimi stroški, ki so bili posledica spremenjene organizacije dela ter sprejetih dodatnih varnostnih ukrepov. A glede na polletno poročilo bo onkološki inštitut poslovno leto zaključil, kot je bilo načrtovano.