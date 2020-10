Iskalnik, ki je zaživel v sredo, 30. septembra, je na voljo obiskovalcem brez registracije. Njegova bistvena prednost je, da iskalec zaposlitve pride do rezultatov hitro, samo z nekaj kliki, saj so vse funkcionalnosti na istem mestu. »S tem smo olajšali uporabniško izkušnjo in izboljšali preglednost,« podarjajo na zavodu. Prenovljen iskalnik ponuja tudi enostavnejše in izboljšano napredno iskanje prek več iskalnih kategorij. Denimo po poklicnih področjih in lokacijah, uporabnik lahko išče tudi po zahtevani ravni in področju izobrazbe, po zahtevanem znanju jezikov, po želenem delovnem času in urniku dela ter datumu objave. Ob vsaki posamezni kategoriji je prikazano tudi število prostih delovnih mest znotraj posamezne kategorije.

Poleg tega prenovljeni iskalnik nadgrajuje iskanje po ključnih besedah z novo tehnologijo semantičnega iskanja, ki uporabniku ponuja razširjen seznam prostih delovnih mest. Ta ne vsebujejo zgolj zadetkov, ki vsebujejo točno iskalno besedo, temveč gre za vsebinsko povezana delovna mesta na podlagi vnesenega iskanja. »Na primer kdor dobro in rad dela z lesom, lahko v iskalnik pod ključno besedo preprosto vpiše 'les' in dobil bo vsa prosta delovna mesta, povezana s predelavo lesa. S tem želimo iskalcu zaposlitve omogočiti čim širši vpogled na trg dela,« pojasnijo na zavodu in dodajo, da bodo tehnologijo semantičnega iskanja nenehno posodabljali in prilagajali.

Delodajalci s pozitivnimi referencami Posebna novost, ki jo ponuja iskalnik, je pregled prostih delovnih mest po delodajalcih, ki so uspešni in skrbijo za razvoj kariere svojih zaposlenih ter so v širšem okolju prepoznani kot dobri delodajalci. Ta del iskalnika – uvedba pozitivnih referenc delodajalcev – je bil nadgrajen v posebnem projektu, ki se ga je Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje lotil z uporabo metod design thinkinga in elementov agilnosti. V želji, da bi projekt izpeljali drugače kot običajno, so se odločili, da ga izvedejo s pomočjo tako imenovane metode scrum in s pomočjo zunanjega strokovnjaka. Gre za eno od agilnih metod, s pomočjo katere se zagotavlja lažja sledljivost in transparentnost napredovanja/razvoja projekta za vse člane tima. Glavni elementi so kratke, običajno 14-dnevne interakcije, imenovane sprint, dnevni kratki sestanki tima in retrospektiva po 14 dneh. V seznamu prostih delovnih mest je naziv delodajalca označen s posebnim simbolom, v podrobnostih delovnega mesta pa je dodan prikaz pozitivne reference delodajalca. »Delodajalcu, ki je finalist ali prejemnik ene od nagrad zlata nit, gazela, ugledni delodajalec, nagrade Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke ali certifikatov, kot je certifikat družini prijazno podjetje, se v podrobnostih prikaže logotip nagrade, ki jo je prejel,« opišejo na zavodu. Obstaja tudi možnost, da uporabnik pregleduje delovna mesta zgolj med delodajalci s pozitivnimi referencami. Objava prostega delovnega mesta pri zavodu je brezplačna.