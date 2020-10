Predsedniki Rusije, Francije in ZDA Vladimir Putin, Emmanuel Macron in Donald Trump so v včerajšnjem skupnem sporočilu za javnost pozvali Armenijo in Azerbajdžan k »takojšnji prekinitvi spopadov« v Gorskem Karabahu, pri tem pa naleteli na nasprotovanje turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana. Ta je v parlamentu v Ankari dejal, da omenjene države nimajo pravice posredovanja, potem ko so »trideset let zanemarjale konflikt«.

Zelo očitno je, da Ankara močno podpira Azerbajdžance, ki so turško ljudstvo. Iz sirskega observatorija so sporočili, da je Turčija Azerbajdžanu na pomoč poslala 900 plačancev iz Sirije. Macron, ki je zaradi več zadev v hudem sporu z Erdoganom, je ob prihodu v Bruselj na vrh EU izjavil: »Imamo zanesljive informacije, da so džihadistične skupine preko Turčije odšle na bojišča v Gorski Karabah.« Po drugi strani pa so v Armenijo prišli armenski prostovoljci iz Sirije, kamor so se njihovi predniki umaknili pred genocidom med prvo svetovno vojno.

Rusija izgublja vpliv Tudi uradni Kremelj je sporočil, da ima neodvisne podatke o prihodu sirskih plačancev na Kavkaz. Rusija je zahtevala njihov umik in povabila zunanja ministra vojskujočih se držav v Moskvo na pogajanja o premirju. Vendar ni dobila pozitivnega odgovora, kar po mnenju opazovalcev kaže na upad ruskega vpliva na Kavkazu in naraščanje turškega vpliva. Zadnja tamkajšnja vojna leta 2016 se je namreč hitro končala prav ob posredovanju Moskve. Zdaj je morda glavni igralec Erdogan, ki je dejal, da podpira Azerbajdžan »z vsemi sredstvi in srcem«, da znova zavzame Gorski Karabah, ki s 150.000 večinoma armenskimi prebivalci na papirju pripada Azerbajdžanu, a je že 30 let skupaj z okoliškim ozemljem pod nadzorom Armenije.