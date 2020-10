Končno smo dočakali že dvanajsto izvedbo ljubljanskega tedna mode, ki ga bo prestolnica gostila vse do 10. oktobra. »V teh časih je organizacija dogodkov hudo tvegano opravilo, a smo se situaciji navkljub odločili zadevo speljati,« je pred včerajšnjim uradnim odprtjem tedna mode povedala Melinda Rebrek, izvršna producentka LJFW, in dodala, da oblikovalci in modna industrija potrebujejo celostne predstavitve in kontinuiteto. »Glavno mesto potrebuje odmevne in mednarodno priznane dogodke, ljudje pa potrebujejo občutek normalnosti v nenormalnih časih,« je še povedala Rebrekova.

LJFW kljub razmeram ne bo potekal le v digitalni različici, kar za ekipo LJFW ni nič novega. Modno dogajanje si bo mogoče ogledati v živo, a z varne razdalje. »Tokrat je večji izziv ljudi navaditi na to, da so predstavitve kolekcij lahko poleg modnih revij in spleta tudi v izložbah in da so ogledi v podhodu Ajdovščina dosegljivi vsakomur,« je še povedala Rebrekova in povabila na sprehod po podhodu, kjer bo vstop prost. Modni navdušenci pa bodo lahko vklope v živo ažurno spremljali na njihovem profilu na facebooku in instagramu, prenos v živo pa bo na voljo tudi na spletni strani ljfw.org. vl