Do zadnje strani: Trhla pozlata zlatih let

»Dajte mi deklico v dojemljivih letih in za vse življenje bo moja.« Jean Brodie, emancipirana ženska v svojih zlatih letih, ki slučajno sovpadejo z zgodovinskimi tridesetimi leti prejšnjega stoletja, verjame v alternativne učne metode. Za učiteljico na dekliški šoli Marcie Blaine je razvijanje instinkta in čuta nujno za zagotavljanje zadostnega števila zvestih privrženk, ki jo bodo, če bo treba, branile pred nenaklonjeno ravnateljico in ji s tem omogočile, da nadaljuje svoje poslanstvo: preobražanje deklet v »crème de la crème«. Le da se navdušenju nad Tennysonom in Giottom neredko pridružujejo naklonjene pripombe o Mussoliniju.