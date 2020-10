Po vseh zdrahah, ki so se dogajale v zadnjih tednih, se danes le začenja jubilejna 20. sezona lige ABA. Če bi bilo vse tako, kot mora biti, bi se že pred dvema tednoma, a so vodilni uvodne tekme zaradi situacije s koronavirusom prestavili za dva tedna. Od slovenskih predstavnikov bo prva na delu Primorska, za katero je še pred kratkim kazalo, da bo zaprla vrata, a so jo v zadnjem trenutku rešili vlagatelji iz ZDA.

V Kopru so tako predvsem veseli, da lahko normalno nastopajo v ligi ABA in državnem prvenstvu, a trenutno zaradi razmer nimajo dovolj konkurenčnega moštva niti za boj s slovenskimi prvoligaši. To sta razkrila uvodna obračuna proti Heliosu in Šenčurju, ki so ju tigri izgubili. »Imamo deset igralcev, s katerimi smo odpotovali v Beograd in ki sem jih imel na voljo tudi proti Heliosu in Šenčurju. Pri tem sta Flerin in Šušter mladinca, Hrabar pa tudi še nima izkušenj. Igramo torej s sedmimi igralci. V taki postavi je naporno igrati tri tekme v šestih dneh, a se borimo. Upamo, da bomo že v kratkem izgledali drugače,« je iz Beograda sporočil trener Primorske Andrej Žakelj. Ko smo ga povprašali po okrepitvah, je 41-letni Postojnčan dejal, da jih v naslednjih dneh še ne pričakuje. »Nimamo še izbranih okrepitev. Trenutno se dogovarjamo z novimi šefi, kako in kaj glede kadra. Želim si tudi še kakšnega slovenskega košarkarja. Ni pa še nič konkretnega, zato bomo tudi naslednji krog v državnem prvenstvu proti Triglavu po vsej verjetnosti odigrali v isti postavi.«

Jasno je, da v danih razmerah Žaklju ni lahko, a pravi, da se vsi v klubu trudijo na vso moč. »Okrepitve bodo prišle, namen vseh pa je, da se naredi znova uspešno zgodbo. A prevzem se ne more izpeljati čez noč, zato bo potrebnega še malo potrpljenja,« je miren Žakelj, ki ima kljub neugodni situaciji jasne cilje. »Klub si v prvi vrsti želi obstati v ligi ABA, sam pa si želim čim višje na lestvici. Sem ambiciozen in verjamem, da bomo po prihodu novih igralcev znova ustvarili kemijo v slačilnici, ki nas je krasila v zadnjih sezonah. S štirimi ali petimi novimi igralci bo vse lažje.«

Primorska je na pot proti Beogradu krenila v sredo zvečer, le dan prej pa od lige ABA dobila obvestilo, da morajo opraviti teste na koronavirus. S skrajnimi napori je Koprčanom to uspelo, kar med vožnjo z avtobusom pa so opravili pripravo na FMP. »Borili se bomo, dokler bomo imeli moči,« je pogovor zaključil Žakelj.

Liga ABA, 1. krog, danes ob 20. uri: FMP – Primorska, jutri ob 17. uri: Igokea – Mega, ob 19. uri: Budućnost – Split, ob 21. uri: Partizan – Borac, nedelja ob 20. uri: Olimpija – Krka, ponedeljek ob 18. uri: Cibona – Crvena zvezda, petek ob 20. uri: Zadar – Mornar.