Vidno utrujeni nogometaši Olimpije so v zaostalo tekmo prvega kroga državnega prvenstva z Gorico vložili le toliko energije in znanja, kot je bilo potrebno za minimalno zmago. Tekma bo šla hitro v pozabo, saj so Ljubljančani do točk prišli z rutino. »S šestimi točkami v tekmah proti Domžalam in Gorici smo se vrnili v življenje, kar pomeni, da bomo zelo nevarni v nedeljo v Mariboru. Z dvema zmagama smo si okrepili samozavest, da bomo v Ljudskem vrtu lahko bolj sproščeni in v najboljši podobi. Idealna podoba Olimpije je takšna, kot smo jo pokazali v nedeljo v prvem polčasu proti Domžalam. Upam, da bomo na tej ravni po reprezentančnem premoru. Že zdaj smo desetkrat boljši kot na generalki za prvenstvo s Krko,« je poudaril trener Olimpije Dino Skender. Vidno si je oddahnil po slabem uvodu v sezono, a dodal, da se ni bal za svojo službo.

Od novincev je srbski napadalec Đorđe Ivanović potrdil, da je okrepitev, saj je na zadnjih dveh tekmah dosegel tri gole in še enega v evropskem pokalu. Njegov partner v napadu Andres Vombergar (na fotografiji) še išče strelsko formo, a navdušuje, ko veliko teka in se borbeno žrtvuje za ekipo. Kapital Olimpije utegnejo postati domači fantje, saj je bilo v drugem polčasu na igrišču deset Slovencev, med katerimi je izstopal hitri levi bočni branilec Michael Pavlovič.

V Sloveniji je prestopni rok končan. Lahko pride še do kakšnega odhoda. Endri Cekici izsiljuje odhod v Turčijo. Ante Vukušić, ki zaradi poškodbe že poldrugi mesec ni v pravem procesu treninga, je tako kot pozimi zavrnil ponudbo za prestop v Romunijo, ki naj bi bil vreden 700.000 evrov. Če bo ostal v Ljubljani, se mora najprej dobro pripraviti, da si bo izboril mesto v začetni enajsterici. Vratar Nejc Vidmar sploh še ne trenira, saj še okreva po poškodbi rame.