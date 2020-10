Promet v prestolnici: Parkirišča P+R na trhlih temeljih

Gradnja parkirišč P+R (parkiraj in se pelji) v Ljubljani v javnosti velja za uspešen projekt na področju trajnostne mobilnosti. Trenutno je mogoče parkirati na šestih takih parkiriščih: v Stožicah, na Ježici, Barju, v Fužinah, na Dolgem mostu ter v Stanežičah, zadnji in najimenitnejši pridobitvi sistema P+R. Predvsem parkirišči na Dolgem mostu in Barju sta po razpoložljivih podatkih o zasedenosti priljubljeni med avtomobilisti, podobno dobri so v zadnjem času tudi podatki za parkirišče pri trgovini Hofer na Fužinah, ki pa je v primerjavi s prej omenjenima pol manjše.