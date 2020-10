Dinamo Kijev z Benjaminom Verbičem bo igral v skupini G z Juventusom, Barcelono in Ferencvarosom Mihe Blažiča. Leipzig s Kevinom Kamplom bo igral v skupini H s PSG, Manchester Unitedom in Istanbulom Basaksehirjem.

Atalanta z Josipom Iličićem bo igrala v skupini D skupaj z Liverpoolom, Ajaxom in Midtjyllandom. Inter s Samirjem Handanovićem bo v skupini B skupaj z Realom Madridom, Šahtarjem Donjeckom in Borussio Mönchengladbach.

Skupinski del se bo začel 20. in 21. oktobra, trajal pa bo do 8. oziroma 9. decembra. Osmina finala bo 16. in 17. ter 23. in 24. februarja ter 9. in 10. ter 16. in 17. marca. Četrtfinale bo 6. in 7. ter 13. in 14. aprila, polfinale 27. in 28. aprila ter 4. in 5. maja, finale pa bo 29. maja v Istanbulu.