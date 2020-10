Namesto na Volkswagnovem ljubljanskem maratonu se bodo tekači v nedeljo, 25. oktobra, pomerili na Maratonu po Ljubljani, na katerem bodo lahko premagali 10, 21 ali 42 kilometrov dolgo traso. Organizatorji bodo prijave zbirali do zapolnitve mest. Na startu bo namreč lahko le 450 tekačev. Prvi bodo startali tekači na najdaljši, 42 kilometrov dolgi razdalji. Start bo ob 9. uri, 45 minut kasneje jim bodo sledili še tekači na polmaratonski razdalji, start teka na 10 kilometrov pa bo ob 11.15. Start vseh tekov bo na Slovenski cesti, cilj pa na Kongresnem trgu. Startnina za vse razdalje znaša 30 evrov.

Kljub okrnjeni udeležbi je trasa letošnjega Teka po Ljubljani na 21 kilometrov podobna tisti na lanski polmaratonski preizkušnji. Maratonci bodo pretekli dva kroga po 21 kilometrov; tisti, ki bodo za prvi krog potrebovali več kot dve uri in pol, bodo usmerjeni v cilj, njihov čas pa bodo zabeležili kot dosežek na polmaratonski preizkušnji, na svoji spletni strani navajajo organizatorji. Tekači na desetkilometrski preizkušnji bodo startali ob 11.15, tekli pa bodo po mestnem središču in ulicah Bežigrada.

Za preostale virtualni tek

Rekreativci, ki jim ne bo uspelo dobiti mesta za startno črto na zadnjo oktobrsko nedeljo, bodo lahko sodelovali na virtualnem ljubljanskem maratonu. Ta bo potekal od 15. oktobra od 6. ure do 23. oktobra do 20. ure. Svoj čas bodo rekreativci na progi, ki si jo bodo lahko začrtali in izbrali sami, izmerili z aplikacijo za sledenje ali s tekaško uro, svoje podatke in dokazno gradivo pa bodo nato vnesli v posebno aplikacijo. Tudi udeleženci virtualnega teka bodo lahko izbirali med tremi razdaljami (10, 21 in 42 kilometrov), prijave društvo Timing zbira do 11. oktobra. Prijavnina stane 20 evrov, tudi sodelujoči na virtualnem teku pa bodo dobili startno številko, majico, spominsko medaljo in diplomo.

Ob tem se organizatorji nadejajo, da bodo lahko ljubljanski maraton z množično udeležbo znova organizirali že prihodnje leto.