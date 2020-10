Zahović, čigar tržna vrednost po spletni strani Transfermarkt znaša 1,3 milijona evrov, je za Maribor odigral 199 tekem in dosegel 81 golov, s čimer je osmi najučinkovitejši napadalec v zgodovini kluba. V članskem moštvu je debitiral ob proslavi naslova prvaka maja 2013, med pokalnim dvobojem s Šenčurjem je zabil prvega izmed 81 golov, prvo evropsko tekmo je odigral proti Rubinu v Kazanu, prelomnico na razvojni poti pa je pomenila sezona 2014/15, ko je zabil 12 prvenstvenih golov in se vpisal med strelce tudi v skupinskem delu lige prvakov proti Sportingu.

Pri Mriboru so dodali, da je prispeval delež k naslovom prvaka 2014, 2015, 2017 in 2019, vmes pa postal dvakrat zaporedoma najboljši strelec slovenskega prvenstva (v sezonah 2017/18 in 2018/19). »Številke govorijo zase in so dovolj zgovorne. Luka še ni dopolnil niti 25 let, pa je že toliko dal Mariboru. Zahvala s klubske strani za vse doslej storjeno in veliko športne sreče na novi poti,« je ob prestopu dejal športni direktor Oliver Bogatinov.

V elitni poljski ligi sicer igra še nekaj Slovencev. Pri ekipi Gornik Zabrze je Erik Janža, pri Rakowu David Tijanić, pri Zaglebieju Lubinu Saša Živec in Rok Sirk, pri Lechii Gdansk pa Egzon Kryeziu.