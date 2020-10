Manjša skupina, vse skupaj je bilo na prizorišču okoli deset protestnikov, je za krajši čas preprečila uvoz vozilom na bencinski servis. V rokah so držali transparent: »Zaprto zaradi korupcije.« Po nekaj minutah je prišla policija in protestniki so se umaknili.

Sodeč po izjavah udeležencev je bil razlog za izražanje nezadovoljstva nakup večje količine delnic Petrola, ki ga je izvedel minister za okolje in prostor Andrej Vizjak. Kot so že v začetku septembra poročale Finance, je minister od marca letos kupil 415 delnic Petrola, ki so bile ob nakupu vredne 120.000 evrov. Največ jih je kupil konec maja.

Vizjak se je zaradi tega znašel pod drobnogledom Agencije za trg vrednostnih papirjev. Ta je uvedla nadzorni postopek zaradi suma zlorabe notranjih informacij, potem ko se je vlada minuli teden odločila s 1. oktobrom popolnoma liberalizirati cene naftnih derivatov, to pa bi lahko pomembno vplivalo na poslovanje Petrola. Petrolove delnice so se od minule srede na Ljubljanski borzi npr. podražile za 12 odstotkov.