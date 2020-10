Končno hitreje do zdravnika?

»Zaradi covida-19 so vse ostale bolezni postavljene v podrejen položaj«, »Kličem in kličem, a ne prikličem osebnega zdravnika«, »Moja operacija je bila zaradi covida-19 preložena na april 2021«, »Niso me pregledali kljub bolečinam, dokler me niso testirali na novi koronavirus«, »Do pregleda sem prišel šele po posredovanju sorodnika zdravnika, ki je poklical kolega, ta pa me je sprejel v obravnavo«.