V sredo je delež pozitivnih testov tako znašal šest odstotkov.Po podatkih Sledilnika za covid-19 je bilo v sredo skupaj v državi 1807 aktivnih primerov okužbe z novim koronavirusom. Doslej so okužbo potrdili pri 5865 osebah. Umrlo pa je 152 bolnikov s covidom-19.

Sicer pa so v sredo največ okužb potrdili v starostni skupini od 35 do 44 let, in sicer 41. Dve manj sta bili potrjeni v starostni skupini od 45 do 54 let. Med starimi od 25 do 34 let je bilo zabeleženih 29 okužb, v skupini od 55 do 64 let pa 21. V starostni skupni od 15 do 24 let so odkrili 15 novih okužb, tri manj v starostni skupini od 65 do 74 let. Po pet okužb je bilo v starostnih skupinah od 75 do 84 let in od 5 do 14 let ter osem pri starejših od 85 let. Tudi v sredo je bilo največ okužb, in sicer 20, v Ljubljani, sicer pa ostajajo okužbe precej razpršene po državi.

Po zadnjih podatkih sledilnika je med 15 bolniki s covidom-19, ki potrebujejo intenzivno nego, deset takih, ki so na ventilatorju.

UKC Ljubljana v ureditev prostorov za sivo cono Univerzitetni klinični center Ljubljana se loteva preurejanja objekta nekdanjega zavoda za varstvo pri delu, ki se nahaja nasproti pediatrične klinike, v t. i. sivo cono za obravnavo pacientov, ki imajo poleg akutne bolezni še sum na covid-19. V sivi coni v pritličju objekta ob Bohoričevi ulici bo devet izolirnih bolniških sob z lastnimi toaletnimi prostori in štiri bolniške izolirne sobe s stalnim nadzorom, namenjene bolnikom, ki so v nekoliko slabšem zdravstvenem stanju. Objavljen je javni razpis za gradbena in obrtniška dela, objekt bi lahko bil nared še pred koncem leta.