Navalni, ki so ga prejšnji teden odpustili iz berlinske bolnišnice Charite, kjer so ga zdravili po zastrupitvi z novičokom, je napovedal, da se bo vrnil v Rusijo. »Moja naloga je zdaj ostati tisti, ki se ne boji. In mene ni strah!« je dejal,

Ruski opozicijski politik in eden najglasnejših kritikov Kremlja je nepojasnjeno zbolel na letu iz Sibirije v Moskvo 20. avgusta. Dva dneva kasneje so ga prepeljali na zdravljenje v Nemčijo. Iz berlinske bolnišnice Charite, kjer so mu rešili življenje po zastrupitvi z novičokom, so ga odpustili prejšnji teden, v Nemčiji pa bo najverjetneje ostal več tednov. Potrebno bo dolgotrajno zdravljenje, da si bo opomogel po zastrupitvi, je sporočila njegova tiskovna predstavnica.

Laboratorijske preiskave v Nemčiji, Franciji in na Švedskem so pokazale, da je bil 44-letnik zastrupljen s strupom iz skupine novičok, ki spada med kemično orožje. Ruski zdravniki, ki so ga zdravili, so sporočili, da med preiskavami niso našli nobenih strupenih snovi. Kremelj zanika vsakršno vpletenost v incident.