Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22 stopinj Celzija. V petek bo v vzhodnih krajih večinoma suho, predvsem v Prekmurju bo še dokaj sončno. Drugod bo oblačno, občasno bo deževalo. Pihal bo južni do jugozahodni veter, ob morju se bo krepil jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Primorskem do 16, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo sprva deževalo predvsem v zahodni polovici Slovenije. Popoldne se bodo padavine razširile nad vso državo, vmes bodo tudi nevihte. Veter južnih smeri se bo okrepil. Zvečer bo dež od zahoda ponehal. V nedeljo bo na vzhodu suho, drugod bo občasno deževalo. Nekoliko hladneje bo. Ponekod bo še pihal jugozahodnik.

Vremenska slika: Nad zahodno Evropo se poglablja ciklonsko območje. Z vetrom zahodnih smeri doteka nad naše kraje toplejši in postopno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sprva povsod precej jasno, čez dan se bo pooblačilo v zahodni Hrvaški in v sosednjih krajih Italije. Ponekod bo popoldne rahlo deževalo. Ob severnem Jadranu bo zapihal jugo. V petek bo v krajih vzhodno od nas deloma sončno, drugod pa pretežno oblačno z občasnim dežjem. Ob severnem Jadranu se bo krepil jugo.

Biovreme: Danes popoldne bodo najbolj občutljivi ljudje imeli manjše vremensko pogojene težave. V petek se bo obremenitev zaradi vremena krepila, kazala se bo s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z manjšimi motnjami v spanju in utrujenostjo.