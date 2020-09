Kot je poročala televizija, bo za vse, ki želijo vstopiti v Nemčijo in so bili v zadnjih 14 dneh na Koroškem, odrejena karantena, razen če bodo imeli negativni test na novi koronavirus, ki ne bo starejši od 48 ur. Že pred dnevi je Nemčija na t. i. rdeči seznam sicer umestila tudi Primorsko in Notranjsko.

Kacin je ob tem dejal, da to kaže, da nemško veleposlaništvo spremlja situacijo v Sloveniji in sproti obvešča Nemčijo o morebitnih nevarnostih. Sam sicer ocenjuje, da Koroška "ni problem, ker so okužbe omejene na en zavod in se novi koronavirus za zdaj ni razširil navzven". "A tako pač mora ravnati vsaka odgovorna država," je dejal.

Ocenil je tudi, da je Slovenija, ko gre za epidemiološke razmere, med boljšimi državami v Evropi, saj ni več nobene države, ki bi imela manj kot deset okuženih na 100.000 prebivalcev. Se pa tudi pri nas položaj slabša, saj je še v torek vsak novo okuženi naprej okužil 1,13 človeka, danes pa 1,14. Kacin sicer tudi v petek ne pričakuje bistveno manjšega števila okužb.

Oceno, katero območje se uvrsti na nemški rdeči seznam, sprejemajo skupaj nemška ministrstva za zdravje, zunanje zadeve in notranje zadeve. Načeloma se na ta seznam uvrstijo območja, v katerih so v zadnjih sedmih dneh zabeležili več kot 50 novih okužb s koronavirusom na 100.000 prebivalcev. Upoštevajo pa se tudi drugi kriteriji.