Maribor je na zaostalo tekmo prvega kroga kot vohuna poslal športnega direktorja Oliverja Bogatinova, da je preveril pripravljenost tekmeca pred velikim derbijem v nedeljo ob 20.15 v Ljudskem vrtu. Andrej Vombergar, ki je znova med vsemi pretekel največ, je imel glasno podporo rojakov iz Argentine. Olimpija je v tekmo vstopila brez Endrija Cekicija, ki se na vsak način želi prodati v tujino in so ga v zadnjem času bolj zanimale predstave za osebno promocijo kot dobrobit kluba. Trener Gorice Gordan Petrić ni menjal zmagovite zasedbe, ki je premagala Aluminij, zato sta bila na klopi zveneči okrepitvi Etien Velikonja in Matija Širok, ki sta zaigrala v drugem polčasu, medtem ko Nejca Mevlja ni bilo med 20 izbranci v zapisniku.

Olimpija je tekmo začela odločno, a goriško priložnost tekme je imel že v drugi minuti hitri Anglež Oyewusi, vendar je neoviran mlačno streljal, da vratar Frelih ni imel težav. Ljubljančani so povedli iz prve prav akcije na tekmi, ki je bila mat v treh potezah za šolske učbenike. Caimacov je z globinsko podajo v šprint poslal hitrega Pavlovića, ki je žogo ujel na črti in poslal v kazenski prostor, kjer jo je pričakal rutiner Ivanović za tretji zadetek v sezoni. Nato so Ljubljančani kontrolirali tekmo, skušali igrati od noge do noge in imeli še dva obetavna napada, a je dobro posredoval vratar Likar. Gostje so bili povsem nekonkretni, najnevarnejši napadalec Oyweusi je skušal z metanjem po tleh izsiljevati prekrške. Drugi polčas je Gorica začela bolj ambiciozno in dvakrat nevarno zapretila. Ljubljančani, ki imajo težave s pomanjkanjem kondicije, bi tekmo lahko odločili že po uri igre, ko sta veliki priložnosti zapravila Elšnik s strelom čez gol in Andrejašič slabim strelom v vratarja. Trener Olimpije Skender je ob minimalne vodstvu postajal vse bolj nervozen, ker njegovi varovanci niso zmogli akcije za drugi gol, a Gorica je bila preslaba za izenačenje.

»Gol, ki je bil plod lepe akcije, je pomemben za samozavest ekipe. Vsi trije moji goli dosedaj v Olimpiji, so plod dela ekipe. Pomembno je, da gremo proti prvemu mestu, a bo težko v boju za prvaka. V Sloveniji se igra povsem drugačne nogomet kot v Srbiji, zato potrebujem čas za prilagajanje. V Maribor gremo po zmago, saj smo kvalitnejša ekipa,« je povedal strelec edinega gola Djorjde Ivanović. »Fantom ne zamerim ničesar. Borili so se po najboljših močeh,« je bil kratek trener Gorice Gordan Petrić.

Vrstni red: Mura 13, Tabor 9, Maribor in Olimpija po 8, Bravo in Domžale po 7, Koper in Celje po 5, Aluminij 4, Gorica 3.

Olimpija – Gorica 1:0 (1:0) Strelec: 1:0 Ivanović (14). Stadion Stožice, gledalcev 300, sodnik: Perić (Kranj) 6. Olimpija: Frelih 6,5, Andrejašič 6, Samardžić 6, Korun 6,5, Pavlovič 7, Bosić 5,5 (od 58. Kurež 6), Elšnik 6,5, Caimacov 6 (od 46. Ostrc 6), Kapun 6, Vombergar 6, Ivanović 6,5 (od 71. Vukušić -), trener: Skender 6. Gorica: Likar 6, Hodžić 5, T. Kavčič 5,5, Tomiček 5, M. Kavčič 5, Volarič 5 (od 46. Begić 5), Grudina 5,5 (od 82. Paljk -), Nkama 5,5, Cvijanović 5 (od 65. Velikonja -), Smailagić 5, Oyewusi 5 (od 77. Širok -), trener: Petrić 5. Igralec tekme: Michael Pavlovič (Olimpija). Streli v okvir gol: 6:3, streli mimo gola: 3:1, prosti streli:22:14, koti: 8:2, nedovoljeni položaji: 2:1, obrambe vratarjev: 3:5, prekrški;: 12:21, število napadov: 113: 103, število nevarnih napadov: 68:36, posest žoge (v odstotkih) 55:45.