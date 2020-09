»Včasih celo 200 evrov,« nam je potožila Jasmina in zraven ugotovila, da poslancem stranke, ki tako goreče zagovarja pravice delavcev, njenih dvesto evrov v primerjavi z njihovim plačami ne pomeni veliko. Nič ni pomagalo, da smo jo po telefonu prepričevali, da Luki Mescu in Mihi Kordišu ne gre za denar, ampak zgolj za zaščito delavskega razreda. »Po drugi strani pa SDS in Levico čaka še nekaj dela,« je namignila Jasmina. »Zdaj bo treba pred nedeljskim delom zaščititi tudi delavce v drugih poklicih.« In res, menda Luka Mesec in njegovi ob podpori aktualne vlade že načrtujejo pripravo zakona, po katerem bodo ob nedeljah prepovedali delo vsem. Najprej bodo prišli na vrsto športniki, saj bodo ob nedeljah zaprli vse športne objekte, kjer se goji poklicni šport. Sledili bodo vozniki mestnega prometa, v prihodnosti pa naj bi ukinili tudi ves preostali promet in celo novinarsko delo. Na koncu naj bi ostali odprti le katoliške cerkve in bencinski servisi oziroma njihove trgovine. Stranki SDS in Levica se namreč strinjata, da gre v teh primerih za višje delničarske interese.