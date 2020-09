Ameriški državni sekretar Mike Pompeo bo jutri obiskal Hrvaško kot zadnjo postajo po Grčiji, Italiji in Vatikanu. Njegov ruski kolega Sergej Lavrov pa prihaja k sosedom konec oktobra, potem ko so zaradi pandemije prestavili aprilski obisk. Pri krmarjenju med obema državama, ki ga včasih zahtevajo okoliščine, je Hrvaška bližje ZDA, ocenjuje zunanjepolitični analitik Božo Kovačević. »Očitno je, da so odnosi med Hrvaško in ZDA prisrčni in partnerski, medtem ko so odnosi z Rusijo zategnjeni. Ni bistvene razlike med hrvaškimi odnosi z Rusijo in splošnim stališčem EU do Moskve,« je za Dnevnik ocenil Kovačević, ki je bil hrvaški veleposlanik v Moskvi med letoma 2003 in 2008. O odnosih z Rusijo je dejal, da je treba poiskati neki avtonomni prostor, ki ni v nasprotju s politiko EU, in poskusiti izboljšati gospodarsko sodelovanje.

Hrvati upajo na ukinitev vizumov Pompeo je najvišji ameriški uradnik, ki bo obiskal Hrvaško med mandatom predsednika Donalda Trumpa. V Dubrovniku se bo pogovarjal s premierjem Andrejem Plenkovićem ter ministroma za zunanje zadeve in za obrambo, Gordanom Grlićem Radmanom in Marijem Banožićem. Gostitelji pompozno pričakujejo, da bo Washington končno odpravil vizume za hrvaške državljane ter podpisal sporazum o izogibanju dvojnemu obdavčevanju. Grlić Radman je napovedal pogovore tudi o Bosni in Hercegovini in o položaju tamkajšnjih Hrvatov v luči letošnje 25. obletnice podpisa daytonskega sporazuma. Na Hrvaškem in v EU razmišljajo o reviziji sporazuma, ki je končal vojno, ZDA so med njegovimi podpisnicami tako kot Hrvaška, Rusija pa je članica varnostnega sveta ZN, brez katere sprememb ne more biti. Neizogibna tema v Dubrovniku bo nakup vojaških lovcev za potrebe hrvaške vojske, potem ko so se na razpis uradno prijavile tudi ZDA z letali F16. Grlić Radman je naznanil, da se bodo pogovarjali tudi o zahtevah ZDA, naj na Hrvaškem ne uporabljajo kitajske tehnologije 5G. V State Deprarmentu pa so ob napovedi obiska izpostavili tudi plinski terminal na Krku, ki ga ZDA vidijo kot eno od vozlišč za prodajo svojega zemeljskega plina v tekmi z ruskim.

Med kamni spotike tudi Ukrajina Lavrov pa 27. oktobra prihaja na Hrvaško 15 let po svojem zadnjem obisku. Obisk so načrtovali za konec aprila med hrvaškim predsedovanjem Svetu EU, a so ga zaradi pandemije prestavili. Povod je odpiranje novega poslopja ruskega veleposlaništva v Zagrebu, kar je lahko znamenje otoplitve, saj Hrvaška dve desetletji ni našla ustreznega poslopja za ruske diplomate kot recipročnost za svoje veleposlaništvo v Moskvi. Lavrov se bo srečal s predsednikom Zoranom Milanovićem, ki je zaradi pandemije odpovedal obisk ob dnevu zmage v Moskvi, ter z Grlićem Radmanom. O srečanju s Plenkovićem se še usklajujejo. Plenković je večkrat vztrajal pri reševanju krize v Ukrajini po modelu mirne reintegacije vzhodne Slavonije po vojni na Hrvaškem, kar je naletelo na ostro nasprotovanje Kremlja. Seznam dvostranskega nerazumevanja pa je še precej daljši, začelo se je že s hrvaškim vstopanjem v Nato. Že med pogajanji o članstvu je zavrnila sodelovanje pri ruskem naftovodu DružbAdria. Rusija ni navdušena, ker Hrvaška pospešeno zapušča rusko vojaško tehnologijo pri opremljanju vojske. Zagon odnosom je poskusila dati bivša predsednica Kolinda Grabar - Kitarović, ki se je srečala z ruskim kolegom Putinom v Sočiju 2017. Bistvenih premikov pa ni bilo, če ne štejemo, da je medtem ruski državni Sberbanki uspelo dobiti največji delež v bivšem koncernu Agrokor.