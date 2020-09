Sredi marca sta Portugalki, 19-letna Maria Malveiro in njena štiri leta starejša partnerica Mariana Fonseca, na grozljiv način umorili 21-letnega Dioga Goncalvesa, razkosali njegovo truplo, ga nekaj dni s seboj vozili v avtu, dele pa nato raztrosili po različnih krajih. Obdržali sta prst desne roke, saj jima je odtis prek mobilne denarnice omogočil dostop do njegovega računa z več kot 65.000 evri dediščine. Pretresljive podrobnosti strašnega zločina iz koristoljubja so v javnost pricurljale med pripravami na sojenje.

Kako, kdaj in kje so se življenjske poti trojice prepletle, lokalni dnevnik Jornal de Noticias ne poroča, je pa menda bila 19-letna Maria mlademu hotelskemu delavcu zelo všeč, kar je sama vedela, in tisti usodni dan naklonjenost tudi izkoristila. Za 18. marec zvečer se je napovedala pri njem doma in mu obljubila vroči ples. V pomarančni sok mu je stresla močno pomirjevalo, ga zvezala na stol, nato sta ga z ljubimko zadavili in razkosali truplo. Sodeč po obtožnici sta ženski skušali zločin sprva prikazati kot samomor, saj sta njegov avto pustili nad pečino zaliva v Sagresu na jugozahodu države. A ker se je prvotni načrt očitno izjalovil, sta zagnali rezervnega in naslednjih nekaj dni z Diogovega facebook računa pošiljali sporočila, da bi sodelavci in znanci mislili, da je še živ.