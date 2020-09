Skrajno nesmiselno in za zdravi razum žaljivo se mi zdi le tisto, da mora biti državni zbor na seji obveščen o odstopu. Vsa država že teden dni (pri Hojsu pa že precej dlje) ve, da je minister podal nepreklicno odstopno izjavo – le državni zbor naj tega še ne bi vedel in naj bi potreboval še uradno obvestilo? Vsaj to bi bilo v poslovniku DZ vsekakor treba spremeniti. Toda: dokler kakšna določba poslovnika DZ (ali zakona – in poslovnik DZ ima enako ali še višjo veljavo kot zakon) ni bila razveljavljena ali razglašena za neustavno, je za vse prizadete zavezujoča. Seveda tudi za predsednika vlade Janšo, ki pa je svoje obveznosti tu skrajno grobo prekršil – in to na način, ki je tudi do državljanov, ne le do državnega zbora, hudo žaljiv. Da na to ne znamo ustrezno reagirati, je pa naš, ne njegov problem.

Matevž Krivic, Spodnje Pirniče