Pred časom smo v vašem in našem Nedeljskem napol v šali zapisali, da je pica ne le italijanska, ampak malo tudi slovenska jed. Po naši širni deželi se je namreč pred leti oziroma desetletji razvil malce poseben okus za pice, vaške in mestne picerije so rastle kot gobe po dežju in v njih se je dobilo izdelke, ki so se od izvirnih italijanskih precej razlikovali. In to ne nujno na zelo slab ali zelo dober način. Recimo, da so bile inovacije pogosto zanimive.

No, kljub temu ali pa prav zato se je pica med našim ljudstvom zelo prijela, postala je priljubljena jed, morda ne za vsak dan, ampak bolj za posebne priložnosti. Marsikdo se spominja časov, ko je družina šla obvezno na pico na prvi šolski dan in še danes se najdejo picerije, ki prvega septembra prvošolčkom strežejo brezplačne pice. Ali pa srednješolskih zmenkov, ki so se pogosto začeli s pico v lokalni piceriji…

Malce pozneje je pica pri nas postala tudi hrana, primerna za dneve, ko ne utegnemo kuhati. V marsikaterem gospodinjstvu so pice začeli peči doma, z na debelo vzhajanim krušnim testom in silnimi oblogami, največkrat s pretiranim odmerkom sira. Ampak tudi takšne so nam bile dobre in so še vedno.

Jed, ki je ponekod izrinila klasiko Pica je postala še posebno priljubljena med dijaki in študenti. Slednji s(m)o je na študentske bone pojedli toliko, da je pristojne začelo skrbeti za zdravje mladine in so picerijam naročili, da morajo ob pici obvezno postreči še solato ali vsaj jabolko. Skratka, pica je v naši deželi med starim in mladim izjemno priljubljena jed, ki je prehitela marsikatero železno klasiko tipa dunajski zrezek in pomfrit. Zato smo se pri Nedeljskem odločili za akcijo Naj picerija, h kateri vabimo tudi vas, drage bralke in bralci. Zagotovo imate svojo priljubljeno picerijo, morda v bližini doma ali kje drugje po Sloveniji, za katero lahko glasujete v naslednjih desetih tednih. Vsak teden bomo v Nedeljskem dnevniku predstavili eno od picerij, na koncu akcije, decembra, pa bomo razglasili najbolj priljubljene slovenske picerije po izboru vas, naših bralcev → oddajte svoj glas preko spletnega obrazca

Povsod malce drugačna, osnovna ideja pa enaka Okusi so seveda različni in prav takšne so tudi pice, ki jih povsod pripravljajo malce drugače, ne samo od picerije do picerije oziroma od kraja do kraja, tudi po različnih državah imajo svoje posebne značilnosti. Pica, kakršno pripravljajo v Neaplju, ki velja za zibelko tega italijanskega kulinaričnega ponosa, je namreč povsem drugačna kot enako imenovan izdelek, ki ga prodajajo recimo v ZDA ali denimo na Kitajskem. Osnovna ideja pa je vedno enaka: kvašeno testo, paradižnikova omaka, sir in še kaj po želji. Ampak sto ljudi, sto čudi. Posebna struja priprave pic, ki se je pred časom izoblikovala pri nas in so se ji sosedje čudili: obilna in nasitna močno kvašena testena podlaga čim večjega premera, preobložena s toliko sestavinami, da je bilo vse skupaj videti kot naravna nesreča, se počasi umika. V zadnjih letih se je glede tega marsikaj spremenilo na bolje, nekatere picerije omenjene šole sicer še vztrajajo, na splošno pa je zavel nov veter in picerije so se začele vse bolj zgledovati predvsem po dveh osnovnih strujah – neapeljski in rimski. Neapeljska, ki je vpisana na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine, slovi po mehkem, znotraj puhastem in zunaj hrustljavo zapečenem robu iz počasi kvašenega in zorjenega testa, omaki iz paradižnikov iz doline Sarno ali z obronkov Vezuva ter bivolji ali kravji mocareli – vse z zaščitenim geografskim poreklom iz Kampanje. Tudi najboljše picerije neapeljske struje na naših tleh uporabljajo prav omenjene uvožene surovine, neapeljska pica pa je zaradi dolgo zorjenega testa praviloma lahko prebavljiva. Rimska struja je glede porekla sestavin manj stroga in je poenostavljeno rečeno tenka pica s tankim hrustljavim robom. Obe struji se lahko tudi prepletata in pri nas niso redke picerije s slogom ravno nekje vmes, s čimer ni seveda nič narobe.