Čeprav se v prostem času med kariero, predvsem pa po karieri uspešni poklicni športniki radi aktivno ali kako drugače ukvarjajo tudi s kakšno drugo športno disciplino kot tisto, v kateri so si ustvarili ime in dobiček, je takšnih, kot je topogledno najboljši košarkar vseh časov Michael Jordan, zelo malo. Če sploh je kakšen. Eden najslovitejših športnikov sploh se je namreč že takrat, ko je za nekaj časa prekinil svojo košarkarsko kariero, preizkusil v bejzbolu, vseskozi je že zelo dober igralec golfa, s košarko je ostal povezan kot večinski lastnik NBA-moštva Charlotte Hornets, leta 2004 je ustanovil motociklistično ekipo Michael Jordan Motorsports, ki je do leta 2013 nastopala v ameriškem prvenstvu superbike, zdaj pa je na nek način presedlal še na štirikolesne »zverine«. Odslej je namreč (so)lastnik ekipe, ki nastopa v najbolj priljubljenem ameriškem avto-moto športu, seriji Nascar.

Natančneje – bo nastopala. Jordan je namreč skupaj s partnerjem Dennyjem Hamlinom, trenutno sicer šest dirk pred koncem sezone drugouvrščenim dirkačem v skupnem seštevku Nascar serije Cup, pred dnevi prevzel ekipo Germain Racing, pri kateri so zaradi pomanjkanja sponzorjev pred tem napovedali, da jo bodo s koncem letošnje sezone ugasnili. Toda zdaj se bo torej njena zgodba nadaljevala na drug način, z novimi lastniki, znan pa je tudi že voznik, ki bo zastopal barve nove ekipe – to pa je nihče drug kot Bubba Wallace.

Oboževalec že od malih nog

Omenjeni je (še vedno) edini temnopolti voznik v seriji Nascar, v tej sezoni pa se je o njem veliko govorilo predvsem zato, ker je bil skupaj z večino dirkačev začetnik gibanja za prepoved sicer na dirkah do pred kratkim pogosto prisotne konfederacijske zastave in drugih upodobitev tega simbola, ki ga povezujejo z rasistično zgodovino Severne Amerike, na dirkah serije Nascar. Pa tudi, ko se je v njegovi garaži na dirki v Talladegi znašla debela vrv z zanko, kar so mnogi sprva razumeli kot grožnjo, a se je kasneje izkazalo, da je bila tam že dlje časa in služi za lažje odpiranje in zapiranje garažnih vrat.

Kakor koli, Wallaceova dejanja in odzivi, ki so jih prinesla, so po mnenju mnogih tudi razlog, da so ga v novonastali ekipi izbrali za prvega dirkača, nekateri pa gredo še dlje in pravijo celo, da so bila ena glavnih spodbud, da se je Michael Jordan sploh lotil projekta. A če je kdo nemara pomislil, da se Jordan s tem, ko je na seznam športov, s katerimi je spletel tesno zvezo, dodal še avtomobilske dirke, podaja na tuj teren, se je pošteno zmotil. »Ko sem odraščal v Severni Karolini, so me starši skupaj z brati in sestrami pogosto peljali na ogled dirk, ki so tam izjemno priljubljene, redno sem jih gledal tudi po televiziji. Zase lahko zatrdim, da sem že vse življenje navdušenec in oboževalec dirk serije Nascar,« je v izjavi za javnost ob napovedi prevzema ekipe povedal Jordan in dodal za marsikoga ključno zadevo: »Ravno zaradi tega, ker že tako dolgo spremljam dirke, dobro vem, da je imel Nascar skozi zgodovino veliko težav z raznolikostjo in da je bilo zelo malo temnopoltih lastnikov ekip. Zdaj pa se zdi, da je trenutek za spremembe popoln – Nascar se razvija in vedno bolj sprejema družbene spremembe. Poleg nekaterih svojih zadnjih zavez in donacij, ki sem jih prispeval v boju proti sistemskemu rasizmu, vidim svoje udejstvovanje v tem športu tudi kot priložnost za to, da privabimo nove gledalce in odpremo več možnosti za temnopolte ljudi v avtomobilskih dirkah.«