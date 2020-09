Agencija Republike Slovenije za okolje je sklenila, da mora Mestna občina Ljubljana opraviti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje za vgradnjo kanala C0 z armiranobetonskim oklepom na odseku med Brodom in Črnučami. Agencija je presodila, da ta gradbeni poseg glede na svoje značilnosti, lokacijo in možne vplive pomeni povečano tveganje za prebivalce in zdravje ljudi.

Obregnili so se ob potresno varnost kanala

Na občini in javnem podjetju VOKA Snaga odločitve agencije niso komentirali, zagotovili so, da se nanjo ne bodo pritožili. Zaprosili bodo za okoljevarstveno soglasje in vlogi priložili vso potrebno dokumentacijo vključno s poročilom o vplivih na okolje. Dodali so, da ta projekt teče skladno »z vsemi zakonskimi zahtevami, vključno s pridobljenimi soglasji in gradbenimi dovoljenji«. Velja spomniti, agencija je leta 2015 in nato še leto pozneje v predhodnih postopkih, ki sta obravnavala gradnjo 12,1 kilometra dolgega kanala C0, odločila, da pridobivanje okoljevarstvenega soglasja ni potrebno.

In kaj je bil tokrat razlog za drugačno odločitev? V tokratnem predhodnem postopku agencija ni odločala o celotnem kanalu, temveč le o vgradnji kanala na dobrih dveh kilometrov dolgem odseku, kjer se je občina odločila kanal umestiti v armiranobetonski kvadratni okvir (kineto). Trasa tega krajšega odseka vodi po vodovarstvenem območju s strogim režimom varovanja, zato so na občini naknadno odredili še vgradnjo kinete, ki naj bi zagotavljala dodatno varnost in omogočala, da lahko s kamero redno pregledujejo, v kakšnem stanju je kanal. Agencija za okolje se je obregnila ob potresno varnost, saj je ugotovila, da tveganje večje potresne nevarnosti v občinski projektni dokumentaciji ni zadosti dodelano. Občina je svoje stališče utemeljevala s študijo Ocena potresne varnosti na trasi kanala zbiralnika C0 iz leta 2017. A ker te študije agenciji za okolje ni predložila, slednja ni mogla preveriti, ali študija vključuje tudi ta poseg. Na podlagi predložene dokumentacije agencija tako ni mogla »izključiti, da v času obratovanja ne bo prišlo do pomembnih vplivov na vire pitne vode in s tem na zdravje ljudi kot posledice večjih nesreč (potresi)«, je zapisala v sklepu. Še več, agencija je poudarila tudi, da ne morejo izključiti, da v primeru nestabilnosti tal vgrajena kineta ne bo dodatno ogrožala kanalizacijske cevi oziroma poškodovala in tako povzročila izlitja odpadnih voda v podtalnico.