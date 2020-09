Milanović je to izjavil le dva dni pred napovedanim obiskom ameriškega državnega sekretarja Mika Pompea na Hrvaškem. Pompeo se bo v petek v Dubrovniku srečal s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem in zunanjim ministrom Gordanom Grlićem Radmanom, so napovedali v hrvaški vladi.

"Ameriški državni sekretar nima časa, da bi obiskal Zagreb. Mene nihče ni niti povabil v Dubrovnik. Iskreno povedano, je tako tudi bolje," je dejal Milanović, ki je danes gostil predstavnike diplomatskega zbora na tradicionalni neformalni trgatvi v Jastrebarskem. Med diplomati je bil tudi ameriški veleposlanik na Hrvaškem Robert Kohorst.

"Nekdo bo rekel, naj pazim, kaj govorim, ker bodo zamerili, a to je edini način," je dodal Milanović. Dejal je še, da tega, kar je povedal o Trumpu, ne bo mogoče slišati iz hrvaške vlade.