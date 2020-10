Vesna Godina o tem, da če si levičar, moraš imeti masko na nosu

"Tisti, ki smo levičarji, se lahko zdaj borimo proti Janševi vladi na dva načina: prvi je, da hodimo na proteste, drugi, da se držimo varnostnih ukrepov. Če se jih ne držimo, širimo virus, če širimo virus, širimo število obolelih, če širimo število obolelih, obremenjujemo zdravstveni sistem in obremenili ga bomo do te stopnje, da se bo zrušil. In Janša bo po tridesetih letih dosegel to, kar si prizadeva ves čas - uničenje javnega zdravstva. " Zato - če si levičar- masko na nos."