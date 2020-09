Iz Telekoma Slovenije so tako prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili, da so pred prodajo za izpolnitev odložnega pogoja izvedli dokapitalizacijo Planeta TV s konverzijo svojih terjatev v osnovni kapital. Predmet prodaje so bili tako na koncu vsi že obstoječi poslovni deleži in novo pridobljeni poslovni delež, ki vsi skupaj predstavljajo 100-odstotkov kapitala Planeta TV.

Telekom je julija objavil, da je kupnina za Planet TV dosegla pet milijonov evrov, največji telekomunikacijski operater v državi pa je že v nerevidiranem poročilu o poslovanju v prvem letošnjem polletju v celoti izkazal odhodke zaradi slabitve sredstev Planeta TV in terjatev, ki izhajajo iz posojil družbi.

V Telekomu pravijo, da bodo ob zaključku transakcije s prejeto kupnino beležili pozitiven učinek iz prodaje družbe.

V Telekomu Slovenije so se sicer že nekaj časa ukvarjali z vprašanjem, kaj storiti z družbo Planet TV, ki upravlja istoimenski televizijski program. Telekom naj bi po izračunih časnika Delo od ustanovitve omenjene družbe do zdaj v obliki kapitalskih vložkov, plačanih reklam, posojil in drugih storitev skupaj namenil 80 milijonov evrov.

Zadnji strošek je nastal ob izvršitvi odločitve arbitražnega sodišča v Švici, ki je ugotovilo, da je družba Antenna Slovenia pravilno uveljavila prodajno opcijo v družbi Antenna TV SL, ki izdaja program Planet TV, in je tako Telekomu Slovenije za 34-odstotni delež v tej družbi skupaj s stroški spora in zamudnimi obrestmi naložilo skoraj 23 milijonov evrov plačila. Telekom je zato decembra lani postal tudi edini lastnik družbe Planet TV, spor z Grki pa je močno oklestil njegov lanski dobiček.

Telekom je sprva nameraval Planet TV dokapitalizirati z novim strateškim partnerjem, sredi marca letos pa je nato med možnosti dodal tudi prodajo 100-odstotnega lastniškega deleža.

Madžarska televizijska hiša, ki je novi lastnik Planeta TV, je sicer v lasti Jozsefa Vide, po pisanju medijev enega od ključnih oligarhov iz poslovnega omrežja madžarske vladajoče stranke Fidesz. V zadnjih mesecih so v medijih krožile tudi informacije, da naj bi imeli Madžari v načrtih združitev družb Planet TV in Nova24TV.

Ta mesec pa je Telekom Slovenije začel tudi s postopki za izvedbo procesa prodaje odvisne družbe TS Media, ki ima v lasti portal Siol, pa še portala Najdi.si in Bizi.si ter blagovne znamke Telefonski imenik Slovenije, Zunanji digitalni zasloni, 1188, Dajmedol in AdSolution.