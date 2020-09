Rešitev morajo še zapisati v odlok, ki bi po njenih besedah verjetno lahko objavljen že v soboto. Strokovna skupina se sicer še usklajuje. Bregantova pa verjame, da bo glede na to, da so usklajeni s stroko, z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in da je pobuda prišla tudi z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, takšna rešitev tudi zapisana v odloku.

Kot je pojasnila, je vladi ustavno sodišče naložilo, da morajo na vsake 14 dni preverjati ukrepe, kar tudi delajo. Glede na pripombe, ki so jih prejeli s strani staršev, učiteljev, pa tudi glede na epidemiološke podatke, so se po besedah državne sekretarke odločili, da je smiselno, da ta odlok nekoliko omilijo. Spremembe pa so znova možne, če bi se epidemiološka situacija zaostrila in bi podatki kazali, da je na ta način prišlo do izrazitega porasta okužb med otroki prav med poukom.

Kot je poudarila Bregantova, pa to ne bo pomenilo, da maske sploh ne bodo več obvezne. Tudi za otroke bodo še vedno, na primer na javnem prevozu ali v množici, kjer so tudi drugi otroci, ne le tisti iz njihovega razreda. Še vedno priporočajo tudi vzdrževanje razdalje in to tudi znotraj razredov.

Pri učiteljih ugotavljajo, da je njihovo delo v prvi triadi zelo podobno delu vzgojiteljev, tako da razbremenjujejo tudi njih, je še pojasnila Bregantova.