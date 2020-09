Namen projekta Iter (International Thermonuclear Experimental Reactor) je izgradnja največjega eksperimentalnega fuzijskega reaktorja, v katerem bodo preučevali postopek pridobivanja elektrike z zlivanjem vodikovih jeder, s čimer bi posnemali postopek nastajanja energije Sonca. Reaktor ob sodelovanju 35 držav gradijo v bližini Marseilla na jugu Francije, skupna vrednost projekta Iter pa je ocenjena na 20 milijard evrov.

Kot so danes sporočili iz skupine Sij, je družba Sij Metal Ravne za izdelavo trimetrske prirobnice, ki bo sestavni del tokamaka fuzijskega reaktorja Iter, dobavila vrhunsko nerjavno jeklo blagovne znamke SINOXX 4404.

»Gre za avstenitno nerjavno dobro korozijsko odporno jeklo, ki ustreza najstrožjim zahtevam projekta in nas tako uvršča na seznam uradnih dobaviteljev Ruske agencije za zagotavljanje kakovosti v projektu Iter, kar je za Sij Metal Ravne poleg nedavno pridobljenega certifikata za letalsko industrijo EN 9100 dodatna referenca za vstop na najzahtevnejše trge,« so danes sporočili iz skupine Sij. »Jedro projekta je prav tokamak, okrogli reaktor, kjer mora vsak najmanjši korak delovati s preciznostjo švicarske ure in katerega sestavni del je trimetrska prirobnica, narejena iz 36 ton jekla blagovne znamke SINOXX 4404,« so pojasnili v Siju.